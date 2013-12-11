В Каракалпакстане соревновались юные атлеты

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря в городе Тахиаташе Республики Каракалпакстан были проведены соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров. Состязания были посвящены 21-летию Конституции Узбекистана и проводились с целью широкого привлечения молодежи к спорту, выявления и подготовки к крупным соревнованиям перспективных тяжелоатлетов.

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов. Победителями в своих весовых категориях стали Эргаш Баймурадов, Куралбай Жиенбаев, Ислам Реймов, Амрбай Мавланов, Огабек Машарипов, Фуркат Давлатбаев, Шахимардан Камалов, Алишер Раджабов, Гайрат Айтмурадов и Азизбек Болтабаев, сообщает пресс-служба Совета Министров РК.

УЗИНФОРМ