Джизакские депутаты обсудили вопросы подготовки к зиме

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В минув­шую субботу в Джизаке состоялось совместное заседание областного и городского Кенгашей народных депутатов, посвященное вопросам успеш­ного проведения зимнего периода 2013-2014 годов.

На повестку дня заседания было вынесено исполнение в Джизаке постанов­ления Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспе­чению подготовки отраслей эко­номики Республики к стабиль­ной работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов" от 5 июля текущего года. По данному вопросу с докладом выступил хоким области Сайфиддин Исмаилов, который подчеркнул, что в городе осуществлена определенная работа по подготовке отраслей экономики и жилищного фонда к зимнему периоду 2013- 2014 годов. Но в данном на­правлении есть и некоторые упущения. В частности, согласно заданию Кабинета Министров ширкатам собственников жилья предполагалось выделить банковские кредиты в размере 1 миллиарда 462 мил­лионов сумов, однако по состоянию на 4 декабря сего года выделено всего 679 мил­лионов сумов. Не лучше обстоят дела и с выделением льготных кредитов четырем правлениям сервисных компаний, сообщает пресс-служба Джизакского облхокимията.

С информацией о положении дел в курируемых ими сферах выступили руководители четырех секторов областного центра - испол­няющий обязанности прокурора города Джизака Б.Эргашев, начальник областного управления Центрального банка С.Алишев, заведующий городским финан­совым отделом А.Аскаров, начальник областного управле­ния здравоохранения П.Бабаев и исполняющий обязанности начальника областного управле­ния. народного образования И.Умаров.

По итогам обсуждений было принято соответствующее поста­новление, согласно которому в период с 10 де­кабря 2013 года по 10 марта 2014 года в городе Джизаке объявлена 90-дневка по успеш­ному проведению зимнего сезона.

Участники совместного засе­дания также рассмотрели итоги работы вспомогательной комис­сии Сената Олий Мажлиса Узбекистана по усилению деятельности местных представительных органов власти.

Кроме того, на совместном заседании утверждены решения хокима области, принятые в промежутке между предыдущими сессиями.

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