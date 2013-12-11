Джизакские депутаты обсудили вопросы подготовки к зиме

Джизакские депутаты обсудили вопросы подготовки к зиме11.12.2013 09:29
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В минувшую субботу в Джизаке состоялось совместное заседание областного и городского Кенгашей народных депутатов, посвященное вопросам успешного проведения зимнего периода 2013-2014 годов.
На повестку дня заседания было вынесено исполнение в Джизаке постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики Республики к стабильной работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов" от 5 июля текущего года. По данному вопросу с докладом выступил хоким области Сайфиддин Исмаилов, который подчеркнул, что в городе осуществлена определенная работа по подготовке отраслей экономики и жилищного фонда к зимнему периоду 2013- 2014 годов. Но в данном направлении есть и некоторые упущения. В частности, согласно заданию Кабинета Министров ширкатам собственников жилья предполагалось выделить банковские кредиты в размере 1 миллиарда 462 миллионов сумов, однако по состоянию на 4 декабря сего года выделено всего 679 миллионов сумов. Не лучше обстоят дела и с выделением льготных кредитов четырем правлениям сервисных компаний, сообщает пресс-служба Джизакского облхокимията.
С информацией о положении дел в курируемых ими сферах выступили руководители четырех секторов областного центра - исполняющий обязанности прокурора города Джизака Б.Эргашев, начальник областного управления Центрального банка С.Алишев, заведующий городским финансовым отделом А.Аскаров, начальник областного управления здравоохранения П.Бабаев и исполняющий обязанности начальника областного управления. народного образования И.Умаров.
По итогам обсуждений было принято соответствующее постановление, согласно которому в период с 10 декабря 2013 года по 10 марта 2014 года в городе Джизаке объявлена 90-дневка по успешному проведению зимнего сезона.
Участники совместного заседания также рассмотрели итоги работы вспомогательной комиссии Сената Олий Мажлиса Узбекистана по усилению деятельности местных представительных органов власти.
Кроме того, на совместном заседании утверждены решения хокима области, принятые в промежутке между предыдущими сессиями.
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