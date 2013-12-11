В Ташкенте пройдет 9-й Республиканский фестиваль восточных единоборств

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря в Ташкенте в ГТК "Узбекистан" пройдет 9-й традиционный республиканский фестиваль восточных единоборств, в ходе которого состоятся выступления лучших спортсменов и будут подведены итоги уходящего года.

В рамках фестиваля запланированы показательные выступления, профессиональные бои, поздравления звезд и будут названы имена лучших по итогам года в различных номинациях, таких как "Лучший спортсмен и спортсменка года", "Лучший тренер", "Лучшая федерация", "Лучшее событие года", "За лучшее международное сотрудничество", "Лучший организатор (промоутер) спортивных мероприятий", "Ветеран восточных единоборств, внесший весомый вклад", "За спортивное мужество (среди паралимпийцев)", "За лучшее освещение в средствах массовой информации", сообщает Фонд развития восточных единоборств Узбекистана.

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