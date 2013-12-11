Узбекские борцы завоевали медали на турнире в Литве

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся на днях в Литве международном турнире по греко-римской борьбе молодежная сборная Узбекистана завоевала 6 медалей - 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовых. В турнире принимали участие сборные стран Балтии, Беларуси, Норвегии и Польши.

Награда высшего достоинства на счету Жанибека Отабекова (весовая категория 84 кг). "Серебро" выиграл Бекзод Акбаров (120 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Ислом Бахрамов (50 кг), Собир Казакбаев (55 кг), Данил Морозов (66 кг), Бахтиер Исаков (74 кг), сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

В настоящее время узбекская команда продолжает учебно-тренировочный сбор в Латвии.

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