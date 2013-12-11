



Настольные теннисисты Узбекистана вошли в число призеров турнира в Молдове



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 8 декабря в республиканской СДЮШОР города Дубоссары (Молдова) прошел 6-й традиционный турнир по настольному теннису среди юниоров памяти тренера Николая Шуды, в котором приняли участие более 100 спортсменов. Представлявшие Узбекистан члены юношеской сборной страны Шохрух Кадыров и Ислом Султанов стали призерами турнира. Шохрух в своей возрастной категории завоевал серебряную, а Ислом — бронзовую медали, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи