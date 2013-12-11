В АК "Узавтосаноат" прошел смотр-конкурс по безопасности труда

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в АК "Узавтосаноат" были подведены итоги традиционного смотра-конкурса "За обеспечение безопасных условий труда, улучшение эстетики и культуры производства", организованного руководством компании в целях стимулирования работников к постоянному контролю за состоянием их рабочего места и организации процесса отдыха, повышения качества работы.

В ходе нынешнего конкурса были выявлены лучшие цеха и бригады предприятий отрасли, создавшие в течение года наиболее безопасные условия труда для своих работников, обеспечившие предупреждение производственных травм, проводившие работы по реконструкции помещений. Победители определялись в таких номинациях, как "Лучшее предприятие", "Лучший цех", "Лучшая бригада".

Как сообщает пресс-служба компании, в номинации "Лучшее предприятие по обеспечению работникам безопасных условий труда, за высокую эстетику и культуру производства" по наибольшей сумме баллов победило СП ООО "JV MAN AUTO Uzbekistan". Второе место досталось ООО "СамАвто", а третьего места удостоилось ОАО "Джизакский аккумуляторный завод".

В номинации "Лучший цех по обеспечению безопасных условий труда, за высокую эстетику и культуру производства" первое место досталось команде ГСТО АО "Андижанавтотеххизмат", второе место получил производственный цех СП "Уз-Донг Вон", третье место заслужил цех СП "Уз-Коджи".

В номинации "Лучшая бригада по обеспечению работникам безопасных условий труда, за высокую эстетику и культуру производства" победила бригада сырья ООО "Уз-Донг Жу, на втором месте – бригада участка ТО и ТР №1 ОТТАО "Автотеххизмат", а третье место получила бригада линии ППУ ООО СП "Уз-Ханву".

Победители получили совместные дипломы от компании АК "Узавтосаноат" и ЦС профсоюза "Узметмашсаноат", а также денежные премии.

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