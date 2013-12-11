ОБСЕ содействует Узбекистану в борьбе с наркотрафиком

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В начале недели в Джизаке прошел ре­гиональный учебный семинар по повышению квалификации сек­ретарей региональных комиссий при хокимиятах городов и районов Сырдарьинской и Джизакской областей по надзору за наркотическими средствами, организованный Национальным цент­ром при Кабинете Министров Республики Узбекистан по над­зору за наркотическими средст­вами и Организацией по безо­пасности и сотрудничеству в Европе.

В занятиях приняли участие секретари региональных комиссий, представители управле­ний внутренних дел и таможни, работники общеобразователь­ных, средних специальных учеб­ных заведений и учреждений здравоохранения, ОДМ "Камолот", а также представители пограничных воинских частей.

Двухдневный учебный семинар открылся выступлением координатора проектов европейской Организации по безопасности и сотрудничеству в Узбекистане Диердя Сабо, в котором он подчеркнул огромную угрозу и вред наркотичес­ких средств человечеству, а также рассказал о большой и масштабной работе, проводимой по предупреждению производства и распространения наркотиков и психотропных веществ. Он отметил, что в Узбекистан нарко­тики проникают незаконным путем из Таджикистана и Афга­нистана, откуда затем через Казахстан переправляются в Российскую Федерацию.

На семинаре отмечалось, что в Узбекистане предпринима­ются решительные меры по предотвращению контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. В част­ности, закуплены две сканерные установки стоимостью 3,5 млн. долларов США каждая. С их по­мощью можно легко отслеживать любой багаж в вагонах поездов, следующих через нашу страну, на предмет наличия в нем наркотических средств. Вместе с тем приобретены еще четыре подобные передвижные установ­ки. В планах на ближайшую перспективу – приобретение воздушных летательных аппаратов-беспилотников, дающих возможность выявлять с высоты посевы наркосодержащих расте­ний.

По сообщению пресс-службы Джизакского областного хокимията, к сожалению, несмотря на принимаемые меры, число попы­ток перевоза наркотиков через территорию Узбекистана не сокращается. Причина - удобное расположение автодорог и стро­гий график движения наземного и воздушного транспорта. Наркокурьеры идут на различные уловки, пытаются провезти наркотические средства, к примеру, вместе с другой сельскохозяйственной продук­цией, в топливных баках автомо­билей, и даже в собственном желудке, рискуя жизнью.

На семинаре подчеркивалось, что в 2012 году сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана пресечены попыт­ки перевоза через Рес­публику в третьи страны 3 тонн различных наркотических средств. Подавляющее большин­ство правонарушителей - граж­дане Афганистана и Таджикис­тана. Эффективная работа в Узбекистане осуществляется и в плане борьбы с выращиванием посевов наркосодержащих растений.

В процессе семинара его участникам была дана исчерпывающая информация о деятельности рес­публиканской Государственной комиссии по надзору за наркоти­ческими средствами и ее ре­гиональных подразделенияй, о мероприятиях, проводимых в сотрудничестве с соответствую­щими организациями, а также об отечественном и зарубежном опыте работы в данном направ­лении. Слушатели также были озна­комлены с передовым опытом по исполнению правовых актов, касающихся данной сферы. Вместе с тем, затронуты вопросы, касающиеся лечения и реабили­тации наркоманов, их трудоуст­ройства, оказания им социальной помощи, усиления профилакти­ческих мероприятий в учебных заведениях.

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