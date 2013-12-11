ОБСЕ содействует Узбекистану в борьбе с наркотрафиком

ОБСЕ содействует Узбекистану в борьбе с наркотрафиком11.12.2013 12:39
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В начале недели в Джизаке прошел региональный учебный семинар по повышению квалификации секретарей региональных комиссий при хокимиятах городов и районов Сырдарьинской и Джизакской областей по надзору за наркотическими средствами, организованный Национальным центром при Кабинете Министров Республики Узбекистан по надзору за наркотическими средствами и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В занятиях приняли участие секретари региональных комиссий, представители управлений внутренних дел и таможни, работники общеобразовательных, средних специальных учебных заведений и учреждений здравоохранения, ОДМ "Камолот", а также представители пограничных воинских частей.
Двухдневный учебный семинар открылся выступлением координатора проектов европейской Организации по безопасности и сотрудничеству в Узбекистане Диердя Сабо, в котором он подчеркнул огромную угрозу и вред наркотических средств человечеству, а также рассказал о большой и масштабной работе, проводимой по предупреждению производства и распространения наркотиков и психотропных веществ. Он отметил, что в Узбекистан наркотики проникают незаконным путем из Таджикистана и Афганистана, откуда затем через Казахстан переправляются в Российскую Федерацию.
На семинаре отмечалось, что в Узбекистане предпринимаются решительные меры по предотвращению контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. В частности, закуплены две сканерные установки стоимостью 3,5 млн. долларов США каждая. С их помощью можно легко отслеживать любой багаж в вагонах поездов, следующих через нашу страну, на предмет наличия в нем наркотических средств. Вместе с тем приобретены еще четыре подобные передвижные установки. В планах на ближайшую перспективу – приобретение воздушных летательных аппаратов-беспилотников, дающих возможность выявлять с высоты посевы наркосодержащих растений.
По сообщению пресс-службы Джизакского областного хокимията, к сожалению, несмотря на принимаемые меры, число попыток перевоза наркотиков через территорию Узбекистана не сокращается. Причина - удобное расположение автодорог и строгий график движения наземного и воздушного транспорта. Наркокурьеры идут на различные уловки, пытаются провезти наркотические средства, к примеру, вместе с другой сельскохозяйственной продукцией, в топливных баках автомобилей, и даже в собственном желудке, рискуя жизнью.
На семинаре подчеркивалось, что в 2012 году сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана пресечены попытки перевоза через Республику в третьи страны 3 тонн различных наркотических средств. Подавляющее большинство правонарушителей - граждане Афганистана и Таджикистана. Эффективная работа в Узбекистане осуществляется и в плане борьбы с выращиванием посевов наркосодержащих растений.
В процессе семинара его участникам была дана исчерпывающая информация о деятельности республиканской Государственной комиссии по надзору за наркотическими средствами и ее региональных подразделенияй, о мероприятиях, проводимых в сотрудничестве с соответствующими организациями, а также об отечественном и зарубежном опыте работы в данном направлении. Слушатели также были ознакомлены с передовым опытом по исполнению правовых актов, касающихся данной сферы. Вместе с тем, затронуты вопросы, касающиеся лечения и реабилитации наркоманов, их трудоустройства, оказания им социальной помощи, усиления профилактических мероприятий в учебных заведениях.
УЗИНФОРМ