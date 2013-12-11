В Бухаре можно ознакомиться с экологическими направлениями в архитектуре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В эти дни в Бухарском инженерно-технологическом институте проходит выставка "Четыре времени года в городе. Возможности архитектуры для экологически устойчивого города", представленная в Бухаре Посольством Франции в Узбекистане, Французским институтом в Узбекистане, Бухарским инженерно-технологическим институтом и культурным центром "Истеза" с целью привлечения внимания студентов технических вузов, архитекторов и широких масс к экологическим составляющим градостроительства и архитектуры.

Выставка будет показана во всех регионах Узбекистана, в Бухару ее привезли после показа в Ташкенте.

Как сообщает посольство Франции в Узбекистане, экспозиция знакомит посетителей с выдающимися архитекторами, прибегающим к техническим инновациям в возведении устойчивых конструкций с учетом окружающей среды: новые эко-кварталы в европейских городах, экономия энергии, лучшая организация градостроительства и многое другое. В качестве примера приведены около двух десятков зданий, построенных между 90-ми годами и нынешним днем в различных странах мира, которые демонстрируют, под знаком устойчивого развития, фундаментальные связи, существующие между городом и его архитектурным обликом.

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