advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
06.02.2019 / 14:28 msk / 16:28 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Обсуждены вопросы защиты авторского права и интеллектуальной собственности
11.12.2013 16:07

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в Ташкенте в Национальном пресс-центре Узбекистана прошла пресс-конференция на тему "Вопросы дальнейшего совершенствования системы защиты авторского права: опыт, проблемы и решения", в которой приняли участие специалисты Агентства по интеллектуальной собственности (АИС), сотрудники агентства "Узархив", центральных государственных архивов Республики Узбекистан, управления по архивному делу городаТашкента и столичных архивных учреждений.

Пресс-конференция была организована Агентством по интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Агентством "Узархив" в рамках "Единого плана пресс-конференций, проводимых по важнейшим вопросам в жизни страны" Кабинета Министров Республики Узбекистан и была посвящена вопросам дальнейшего совершенствования системы защиты авторского права, повышения эффективности совместно проводимых мероприятий по решению проблем в данной сфере.

Как сообщает пресс-служба АИС, на мероприятии была озвучена информация, что 19 апреля 2005 года Республика Узбекистан присоединилась к одному из основных международных договоров в сфере авторского права – Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. В соответствии с данным документом предусмотрено, что произведение, созданное в одной из стран-участниц Бернской конвенции, охраняется на территории всех стран-участниц.

В связи с этим, в целях совершенствования упорядочения путем действующего законодательства использования авторского права и смежных прав в развивающихся ускоренными темпами информационных технологиях 20 июля 2006 года в качестве правовой основы для полного осуществления прав авторов и правообладателей был принят Закон Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах", целью которого является регулирование отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Кроме того, после принятия Закона Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах" 16 января 2007 года был принят Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах" (ЗРУ-79).

На мероприятии, исходя из опыта в данной сфере, обсуждены следующие проблемы, ожидающие своего решения:

  • упорядочения авторских (лицензионных договоров) в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  • повышения правовой культуры пользователей произведений и объектов смежных прав, в том числе исполнителей, изготовителей фонограмм и других владельцев смежных прав при заключении авторских договоров;
  • оживления агитационной и пропагандной деятельности в целях повышения правовой культуры пользователей и широких слоев населения о законодательных актах в сфере авторского права и смежных прав, требованиях при использовании произведений и объектов авторского права, институте авторского договора, задачах и функциях организаций коллективного управления имущественными правами;
  • внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие законодательные акты, в частности, в Уголовный и Административный кодексы, предусматривающие ответственность за незаконное использование произведений и объектов смежных прав, в том числе в целях упорядочения использования произведений и объектов смежных прав посредством информационно-коммуникационных технологий ,развивающихся быстрыми темпами.

В целях решения вышеперечисленных проблем и дальнейшего совершенствования защиты авторских прав на мероприятии были предложены следующие меры:

  • совершенствование действующих законодательных актов, в том числе усиление мер ответственности;
  • дальнейшее расширение масштабов мероприятий, проводимых по повышению правовой культуры населения в сфере авторского права;
  • совершенствование деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе исходя из международного опыта;
  • дальнейшее усиление международного сотрудничества в данной сфере, учитывая интересы местных авторов и правовобладателей.

Также было подчеркнуто, что в государственных архивах наравне с регулирующими документами, включенными в Национальный архивный фонд, хранятся документы, являющиеся объектами авторского права. Использование объектов авторского права, находящихся в данном сегменте Национального архивного фонда, в рамках установленных требований на основе действующего законодательства требует от государственных архивов особого подхода, а именно: по-новому организовать правовые отношения при организации сбора, учета и использования данных документов.

Большая часть архивных документов, хранящихся в центральных государственных архивах научно-технических и медицинских документов, одновременно является объектом авторского права. На пресс-конференции отдельно были обсуждены вопросы организации широкого и эффективного использования данных документов в рамках законодательства о защите авторских прав, имеющиеся проблемы и вопросы их решения, даны предложения по развитию правовых отношений в этом направлении.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека
МИСИ «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму.
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ