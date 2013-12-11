Обсуждены вопросы защиты авторского права и интеллектуальной собственности

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в Ташкенте в Национальном пресс-центре Узбекистана прошла пресс-конференция на тему "Вопросы дальнейшего совершенствования системы защиты авторского права: опыт, проблемы и решения", в которой приняли участие специалисты Агентства по интеллектуальной собственности (АИС), сотрудники агентства "Узархив", центральных государственных архивов Республики Узбекистан, управления по архивному делу городаТашкента и столичных архивных учреждений.

Пресс-конференция была организована Агентством по интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Агентством "Узархив" в рамках "Единого плана пресс-конференций, проводимых по важнейшим вопросам в жизни страны" Кабинета Министров Республики Узбекистан и была посвящена вопросам дальнейшего совершенствования системы защиты авторского права, повышения эффективности совместно проводимых мероприятий по решению проблем в данной сфере.

Как сообщает пресс-служба АИС, на мероприятии была озвучена информация, что 19 апреля 2005 года Республика Узбекистан присоединилась к одному из основных международных договоров в сфере авторского права – Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. В соответствии с данным документом предусмотрено, что произведение, созданное в одной из стран-участниц Бернской конвенции, охраняется на территории всех стран-участниц.

В связи с этим, в целях совершенствования упорядочения путем действующего законодательства использования авторского права и смежных прав в развивающихся ускоренными темпами информационных технологиях 20 июля 2006 года в качестве правовой основы для полного осуществления прав авторов и правообладателей был принят Закон Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах", целью которого является регулирование отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Кроме того, после принятия Закона Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах" 16 января 2007 года был принят Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах" (ЗРУ-79).

На мероприятии, исходя из опыта в данной сфере, обсуждены следующие проблемы, ожидающие своего решения:

упорядочения авторских (лицензионных договоров) в соответствии с требованиями действующего законодательства;

повышения правовой культуры пользователей произведений и объектов смежных прав, в том числе исполнителей, изготовителей фонограмм и других владельцев смежных прав при заключении авторских договоров;

оживления агитационной и пропагандной деятельности в целях повышения правовой культуры пользователей и широких слоев населения о законодательных актах в сфере авторского права и смежных прав, требованиях при использовании произведений и объектов авторского права, институте авторского договора, задачах и функциях организаций коллективного управления имущественными правами;

внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие законодательные акты, в частности, в Уголовный и Административный кодексы, предусматривающие ответственность за незаконное использование произведений и объектов смежных прав, в том числе в целях упорядочения использования произведений и объектов смежных прав посредством информационно-коммуникационных технологий ,развивающихся быстрыми темпами.

В целях решения вышеперечисленных проблем и дальнейшего совершенствования защиты авторских прав на мероприятии были предложены следующие меры:

совершенствование действующих законодательных актов, в том числе усиление мер ответственности;

дальнейшее расширение масштабов мероприятий, проводимых по повышению правовой культуры населения в сфере авторского права;

совершенствование деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе исходя из международного опыта;

дальнейшее усиление международного сотрудничества в данной сфере, учитывая интересы местных авторов и правовобладателей.

Также было подчеркнуто, что в государственных архивах наравне с регулирующими документами, включенными в Национальный архивный фонд, хранятся документы, являющиеся объектами авторского права. Использование объектов авторского права, находящихся в данном сегменте Национального архивного фонда, в рамках установленных требований на основе действующего законодательства требует от государственных архивов особого подхода, а именно: по-новому организовать правовые отношения при организации сбора, учета и использования данных документов.

Большая часть архивных документов, хранящихся в центральных государственных архивах научно-технических и медицинских документов, одновременно является объектом авторского права. На пресс-конференции отдельно были обсуждены вопросы организации широкого и эффективного использования данных документов в рамках законодательства о защите авторских прав, имеющиеся проблемы и вопросы их решения, даны предложения по развитию правовых отношений в этом направлении.

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