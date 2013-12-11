ПРООН содействует обеспечению занятости и социальной защите населения Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в Национальном пресс-центр Узбекистана была проведена совместная пресс-конференция Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и Программы Развития ООН в Узбекистане, на которой были представлены разработанные в рамках совместного проекта "Социальное партнерство в обеспечении занятости" новые программные продукты и информационно-компьютерные технологии в области обеспечения занятости и социальной защиты населения.

В частности, на мероприятии были представлены Единая Информационная Система "Рынок труда" (ЕИС), онлайн-система размещения и поиска вакансий и кадров, а также интерактивная карта социальных услуг в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба ПРООН в Узбекистане, ЕИС "Рынок труда" разработана с целью осуществления министерством мониторинга деятельности 192 районных (городских) центров содействия занятости и социальной защиты населения (ЦСЗСЗН), получения отчетов и статистических данных в режиме реального времени.

Так, информация о свободных и зарезервированных рабочих местах, а также об ищущих работу, собираемая центрами содействия занятости и социальной защиты населения (ЦСЗиСЗН) и вводимая ими в ЕИС, отображается в режиме реального времени в онлайн-системе. Информация ежемесячно обновляется. В текущее время система содержит сведения о 74 074 вакантных рабочих местах и 43 397 резюме ищущих работу.

В базу данных "Интерактивной карты социальных услуг" включена информация о всех поставщиках социальных услуг в системе министерства. Кроме того, база данных включает собранную и систематизированную совместно с НИМФОГО информацию о более 400 ННО-поставщиках социальных услуг в стране.

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