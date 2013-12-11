В Национальном университете прошел "круглый стол" в честь Дня Конституции

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря года в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека прошел "круглый стол", организованный Центральной избирательной комиссией Узбекистана совместно с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Ташкентским государственным техническим университетом имени Абу Райхана Беруни в целях обсуждения конституционно-правовых основ избирательной системы страны.

В мероприятии приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, Центризбиркома, ученые, специалисты в области избирательного права, представители политических партий, Экологического движения и других институтов гражданского общества, средств массовой информации, а также студенты и магистранты вузов.

На мероприятии говорилось о значении и роли Конституции Узбекистана в проводимых в стране демократических преобразованиях по защите прав и свобод человека, обеспечении верховенства закона, реализации прав граждан на участие в управлении делами общества и государства, как непосредственно, так и через своих представителей. Были освещены основные аспекты проводимой работы по совершенствованию избирательного законодательства и выборного процесса, развитию многопартийности в стране, реформ в области государственного управления, административно-политической и судебно-правовой сферах, сообщает пресс-служба Центризбиркома Узбекистана.

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