Основа стабильности и процветания

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Вчера в юридическом колледже Намангана прошла встреча, организованная студентами первых курсов под руководством преподавателей русского языка Ферузы Саттаровой и Сожиды Ражаповой, которая была посвящена 21-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан.

Студентки Муаттар Базарбаева и Хилола Абдумуталиева рассказали об Основном Законе страны, его статьях, о том, что Конституция определяет лицо и авторитет государства, отражает волю народа, о государственных символах.

Студент Бобур Тураханов очень интересно ознакомил присутствующих со столицей страны Ташкентом.

С интересными докладами по теме выступили Баходир Турсунпулатов, Махмуджон Усманов, Мадина Жаббарова и Киме Ахмедова, которые подчеркнули, что принятие Основного Закона стало важным событием в политической жизни республики, что успехи нашей страны были достигнуты благодаря последовательной реализации политических и экономических реформ, разработанных на основе Конституции.

Праздничное настроение встрече придали европейские и национальные танцы, а также выставки стенгазет, буклетов, фотоальбомов, цветных рисунков.

В мероприятии приняли участие представители областного управления средне-технического, профессионального образования.

УЗИНФОРМ