Фестиваль женского спорта прошел в Шаханде

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. В школе № 35 кишлака Шаханд Туракурганского района в понедельник прошли соревнования среди женщин-руководителей, посвященные Дню Конституции Узбекистана. Мероприятие было организовано областным Комитетом женщин и областным управлением народного образования.

Ученики и педагоги школы превратили церемонию открытия в яркое шоу: выступали гимнастки-художницы, каратисты; узбекский, шотландский и другие танцы в исполнении учениц младших и старших классов были встречены аплодисментами.

Соревнования начались с эстафеты: спортсменки с разбега выполняли кувырок на мате, пробегали дистанцию и возвращались. Затем работали на выносливость со скакалкой, мерялись силами в армрестлинге, перетягивании каната.

По итогам соревнований победила команда села Шаханд, спортсменки из Катагонсарой и Ахси заняли второе и третье места, а из села Холматов – четвертое.

Призы и почетные грамоты вручали Герой Узбекистана Абдурахим Хамидов, заведующий районного отдела методического объединения и обеспечения учреждений народного образования (районо) Холмат Каримов и председатель районного совета профсоюза работников образования и науки Козимжон Мирзаахмедов.

Участниц тепло поздравил ветеран труда Исроилжон Сатторов.

"В этом году школа попала в программу развития школьного образования и преобразилась полностью. Проведена капитальная реконструкция, установлено автономное отопление и теперь в школе тепло. За счет Фонда развития детского спорта построен спортзал, в котором прошел сегодняшний праздник спорта", – рассказывает директор школы Озода Бердикулова.

В этот же день в школе прошел областной семинар по воспитанию девочек с точки зрения первичной женской организации школы и мероприятия, посвященные Основному закону: открытые уроки, викторины.

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