



В Намангане состоялся областной этап смотра-конкурса "Конституция – фундамент нашего счастья"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане подвели итоги областного этапа конкурса, проводящегося в честь Дня Конституции Узбекистана. Лучшими признаны сочинение учащейся общеобразовательной школы № 15 Учкурганского района Лобар Комиловой, изложение учащейся школы № 8 Янгикурганского района Ферузы Уринбоевой, рисунок Шерзодбека Орифбоева из Чартака, видеоролик учащегося школы № 1 Намангана Бекзода Акмалова. Победители получили путевки на республиканский этап конкурса. В творческом состязании приняли участие более 60 учащихся области. Они представили свои творческие работы, посвященные Конституции, – сочинения, рисунки, фотозарисовки. Этот конкурс ежегодно проводится министерствами народного образования, юстиции Республики Узбекистан, общественным движением молодежи "Камолот", творческой ассоциацией "Тасвирий ойина", Международным благотворительным фондом "Соглом авлод учун" и Академией художеств Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи