Гости из Великобритании ознакомились с работой наманганских медиков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях наманганский филиал Республиканского центра акушерства и гинекологии посетила делегация из университетов Глазго и Лидса (Великобритания). В ее составе специалисты были высшей категории Найджел Симпсон, Вив Долби и Вей Конг Ли.

Узбекистан участвует с зарубежными коллегами в совместном международном проекте "Interpregge" уже третий год подряд, поэтому вышеназванные специалисты приезжают в страну тоже третий год, но вот Наманган приехали впервые.

Как рассказал руководитель группы Найджел Симпсон, цель программ Евросоюза –популяризация и внедрение новых методик по раннему определению клинических патологий у женщин. Также он подчеркнул, что специалисты Наманганского кардиологического центра очень добросовестно и серьезно относятся к внедрению у себя на месте всех рекомендаций. "Мы беседовали с врачами, знакомились с работой всех отделений, проверили необходимую документацию и даем проделанной работе высокую оценку", – сказал господин Смит.

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