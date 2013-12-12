Благотворительная акция от "Nestle"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях представители Наманганского завода СП ООО "Nestle Uzbekistan" провели благотворительную акцию, посетив вместе с заместителем хокима города, председателем городского Комитета женщин Ферузой Джалаловой и председателем городского профсоюза Зульхумор Хожиматовой специализированный детский дом для детей с психофизическими отклонениями.

Гости вручили в дар детскому дому продукцию завода – сливочное масло, молоко и шоколадно-молочный коктейль "Nesquik".

Заведующая детским домом Назира Хамдамова встретила гостей, провела их по группам и рассказала о воспитанниках детского дома. Причем даже по ее коротким фразам можно было понять, что за плечами каждого малыша, находящегося здесь, своя нелегкая история.

"На сегодняшний день в нашем доме находится 40 детей, из них 26 мальчиков и 14 девочек. Все они находятся под наблюдением врачей и получают своевременное лечение", – говорит Н. Хамдамова.

Так, в прошлом году шестерым малышам специалисты из Турции провели операцию по удалению дефекта заячьей губы, это был первый этап, а второй этап провели уже в Ташкенте. "Операции прошли успешно, и у малышей в скором времени не останется даже следов от шрамов. А сегодня мы для 10 наших мальчиков будем проводить суннат-той. Хочется сказать огромное спасибо тем, кто не забывает наших деток и находит время и средства творить добрые дела", – сказала на прощание Назира-апа, обращаясь к благотворителям.

Сотрудники завода "Nestle – Uzbekistan" – председатель профсоюзного комитета Боситхон Холидов, врач Нигора Уринова и Улугбек Ганиев вместе с З. Хожиматовой посетили специализированную школу-интернат для глухонемых № 46 в Учкурганском районе, чтобы также передать в дар школе продукцию завода.

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