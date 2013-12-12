Количество платежных карт в Узбекистане за 11 месяцев выросло на 14%

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Узбекистана обнародовал показатели развития розничной платежной системы с использованием банковских карт за январь-ноябрь 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период общее количество пластиковых карточек, выпущенных в обращение коммерческими банками Республики, увеличилось на 14,2% и на 1 декабря составило 10 млн. 854 тысяч единиц. Из них, пластиковые карты физических лиц – 10,8 млн., корпоративные карты юридических лиц – 30 503, корпоративные карты индивидуальных предпринимателей – 15 702.

Количество платежных терминалов за 11 месяцев текущего года выросло на 13 595 единиц (12,1%). ЦБ также приводит общую статистику банкоматов и инфокиосков, количество которых за этот период увеличилось с 1 417 до 1 726 единиц (на 21,8%).

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют несколько систем банковских карточных расчетов. С сентября 2004 года существует межбанковская платежная система Uzkart, которая обслуживает безналичные расчеты по банковским картам в национальной валюте. К ней подключены 28 коммерческих банков страны. Кроме того, в 7 банках на основе отдельных программно-технических комплексов производится обслуживание международных магнитных карточек VISA и Europay/MasterCard общей эмиссией около 128 тысяч карт.

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