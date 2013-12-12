Президент Узбекистана принял посла КНР

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в резиденции Оксарой Президент Узбекистана Ислам Каримов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвыйчайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Чжаном Сяо.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственных отношений в различных сферах, среди которых наиболее приоритетными были названы торговля и экономика, реализация инвестиционных проектов, наука, образование, культура и туризм.

Как сообщает пресс-служба узбеского лидера, глава государства высоко оценил деятельность посла, его личный вклад в дальнейшее укрепление узбекско-китайского сотрудничества. В свою очередь Чжан Сяо выразил глубокую благодарность Президенту за теплый прием и созданные условия для его дипломатической миссии в Узбекистане.

Напомним, Чжан Сяо являлся главой дипмиссии КНР в Узбекистане с июля 2011 года. За годы его пребывания на посту, в 2012 и 2013 годах в ходе встреч и переговоров на высшем уровне главами государств были подписаны Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, Договор о дружбе и сотрудничестве, Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства. В Пекине и Ташкенте в рамках визитов заключено около 80 торгово-экономических, инвестиционных, финансовых соглашений на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов США.

За последние годы динамично растет взаимная торговля. Как ожидается, по итогам текущего года объем двустороннего товарооборота достигнет 4,5 миллиарда долларов.

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