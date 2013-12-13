В Наманганском кардиоцентре открыто новое отделение

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях в Наманганском областном кардиологическом центре открылось новое отделение по лечению острой сердечной недостаточности, оснащенное новейшим оборудованием производства США стоимостью 1 миллион долларов.

По словам заведующего отделением, кандидата медицинских наук Хасанбоя Мухиддинова, все это открывает новые возможности в лечении сердечно-сосудистой системы.

"Меня очень радуют постоянные процессы обновления медицины, где появляются все новые и новые технологии, ширятся возможности врачей", – говорит главный врач ОКЦ, сенатор Олий Мажлиса Солижон Муминов.

Он особо отмечает, что в системе здравоохранения работают достойные специалисты, подготовленные в духе современных требований. Многие врачи повышают квалификацию в ведущих медицинских центрах России, Украины и США и неустанно внедряют в жизнь все новые технологии.

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