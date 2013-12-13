Наманганские школьники прикоснулись к славе ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Доме-музее памяти и почестей в среду прошло мероприятие, посвященное 21-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, которое по традиции началось с экскурсии.

Научные сотрудники Сайера Шамсибаева и Гульбахор Тожибаева ознакомили студентов с экспозицией. Ребята словно прикоснулись к славе отцов и дедов. А сотрудник областного информационно-ресурсного центра Исматулла Якубжанов представил выставку новых книг.

После исполнения Государственного гимна студенты и школьники выступили со спортивно-музыкальным приветствием, затем студенты рассказали о старейших конституциях мира, в частности, государства Сан-Марино, Речи Посполитой, а также истории ныне действующей Конституции Узбекистана на русском, узбекском и английском языках.

Затем выступили сотрудник областного информационно-ресурсного центра Исматулла Якубжанов, директор музея Фарида Мирзамахмудова.

"Мы работаем в тесном контакте с администрацией многих учебных заведений и учреждений культуры. Благодаря этому студенты и школьники у нас – частые гости, мы проводим совместные мероприятия, экскурсии", – говорит Ф. Мирзамахмудова.

Сейчас музей деятельно готовится к Дню защитников Родины, отмечаемому 14 января. В этот день планируется пригласить ветеранов войны, воинов-афганцев.

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