Проблемы информационной безопасности обсудили на "круглом столе" в НамГУ

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском госуниверситете прошел в среду "круглый стол", посвященный негативному воздействию массовой культуры на национальные ценности и умы молодежи в процессе глобализации, организованный облсоветом исполкома ДП "Миллий тикланиш" (ДПМТ) совместно с ректоратом данного вуза.

Тема дня является одним из направлений молодежной политики партии, и воспитанию духовности, формированию иммунитета к таким угрозам уделяется серьезное внимание. Было подчеркнуто, что Президент Узбекистана Ислам Каримов в книге "Высокая духовность – непобедимая сила" предостерег, что беспечность тут недопустима.

Отмечалось, что 90 процентов угроз от массовой культуры исходит от Интернета, а потому проблемы информационной безопасности выходят на первый план.

Следует принять ряд мер по формированию культуры пользования Интернетом, привлекать молодежь к сотрудничеству с сайтами, пропагандирующими национальные ценности, усилить агитационно-пропагандистскую работу, привлекать ученых, деятелей культуры и искусства.

На "круглом столе" выступили заместитель председателя горсовета исполкома ДПМТ Узбекистана Шерзамин Абдуллаев, ведущий специалист по вопросам молодежи облсовета исполкома ДПМТ Азамат Номанов, доцент НамГУ, главный специалист НИМФОГО Бахтиёр Исаков и другие.

По обсуждаемым вопросам завязалась оживленная дискуссия.

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