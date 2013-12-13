В Намангане завершился городской этап конкурса на знание прав ребенка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Вчера в конференц-зале Молодежного центра Намангана завершился городской смотр-конкурс "Бола хукуклари билимдони!" ("Знай права ребенка!"), организованный городским советом ОДМ "Камолот", гороно и детским центром "Баркамол авлод".

Участниками творческого конкурса были подготовленные номера, поднимающие тему необходимости знания Конституции, применение ее в жизни.

Свои разносторонние таланты проявила творческая группа "Фемида" из школы № 45, она и заняла первое место. Второй приз жюри присудило коллективу "Бирлик" из школы № 60, а третье место досталось команде "Фемида-2" из школы № 58.

Призерам были вручены почетные грамоты, памятные подарки. Им предстоит выступить на областном этапе конкурса.

В Узбекистане уделяется внимание повышению правовой и политической культуры молодежи. С этой целью проводятся различные конкурсы на знание Основного Закона и других нормативно-правовых документов.

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