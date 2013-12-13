Польские предприниматели посещают Навои

Польские предприниматели посещают Навои13.12.2013 18:54
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря в городе Навои прошел "День открытых дверей", в котором приняли участие предприниматели из Республики Польша и Навоийской области.
На встрече шел разговор об увеличении притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики и развития предпринимательства.
Выступивший на мероприятии старший советник посольства Республики Польша в Узбекистане Славомир Стшалковский выразил пожелание о целесообразности укрепления совместного узбекского и польского экономического развития и заключения двухсторонних договоров.
Представитель польского бизнеса Юрий репин рассказал об экономическом потенциале своей страны, польских предприятиях, их деятельности и возможностях.
Начальник Навоийского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Зокир Шарифжанов рассказал участникам встречи об ассортименте выпускаемой на крупных предприятиях области продукции.
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