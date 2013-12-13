



Польские предприниматели посещают Навои



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря в городе Навои прошел "День открытых дверей", в котором приняли участие предприниматели из Республики Польша и Навоийской области. На встрече шел разговор об увеличении притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики и развития предпринимательства. Выступивший на мероприятии старший советник посольства Республики Польша в Узбекистане Славомир Стшалковский выразил пожелание о целесообразности укрепления совместного узбекского и польского экономического развития и заключения двухсторонних договоров. Представитель польского бизнеса Юрий репин рассказал об экономическом потенциале своей страны, польских предприятиях, их деятельности и возможностях. Начальник Навоийского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Зокир Шарифжанов рассказал участникам встречи об ассортименте выпускаемой на крупных предприятиях области продукции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи