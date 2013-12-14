Наманганская спортшкола "Пахлавон" подвела итоги уходящего года

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. В завершающемся году воспитанники наманганской СДЮШОР № 3 “Пахлавон” завоевали более 50 наград на международных, республиканских и областных соревнованиях. Около десятка юных спортсменов стали стажерами сборных области по различным видам спорта.

Благодаря усилиям педагогического коллектива под руководством Эллы Вишняковой в последнее время юные спортсмены приняли успешное участие в ряде международных турниров и соревнований.

С начала года каратисты этой спортшколы завоевали 3 золотых и по 2 серебряные и бронзовые медали, легкоатлет Фарход Паттаев, участвуя в международных турнирах, завоевал 2 серебряные медали.

Общее же количество медалей пахлавоновцев достигло 52, а в будущем планируется превзойти и этот результат.

Стоит отметить, что по итогам минувшего 2012 года коллектив этой спортшколы удостоился звания "Лучшая спортивная школа года".

Здесь культивируются такие виды спорта, как баскетбол, легкая атлетика, футбол, кураш, бокс, художественная гимнастика, шотокан каратэ-до, плавание, теннис, таэвондо. Занимаются в спортшколе свыше 830 юных спортсменов, с которыми работают опытные тренеры и педагоги.

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