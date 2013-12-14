В Намангане пестуют талантливых "художниц"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Художественная гимнастика становится одним из самых видов спорта для девочек в Наманганской области. Так, если в 2005 году "художниц" насчитывалось менее тысячи, то на сегодня это цифра выросла до 5 тысяч. От областного центра вплоть до отдаленных сел создаются необходимые условия для занятия этим видом спорта.

А включение художественной гимнастики в программу игр "Умид нихоллари" и "Баркамол авлод" привлекает не только детей, но и внимание родителей. Это можно увидеть и в том, что растет число родителей, которые приводят своих дочерей в секции по художественной гимнастике.

Фестиваль, проведенный на днях в спорткомплексе "Пахлавон", еще раз показал, насколько плодотворно работают тренеры как в городах, так и сельской местности.

"На этом фестивале я увидела очень много новых талантов. А это значит, что развивается гимнастика, растет конкуренция. И отбор на игры "Баркамол авлод-2014", которые будут проходить в городе цветов Намангане, будет непростым", – считает лауреат премии имени Зульфии, мастер спорта Шохиста Рашидова.

В фестивале приняли участие более 300 девочек в возрасте от 4 до 16 лет. Все они показали насколько усваивают секреты направления, состязались в красоте и грации движений.

Лучшие номера отобрали для выступления на республиканском фестивале "Гимнастика для всех", который состоялся в столице 13 декабря.

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