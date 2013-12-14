



В Навои прошел смотр-конкурс "Лучший по профессии"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря в профессиональном колледже культуры и искусства города Навои прошел областной этап республиканского смотра-конкурса среди учащихся с ограниченными возможностями профессиональных колледжей и академических лицеев. Пользуясь возможностью показать свои способности, учащиеся-инвалиды с большим вдохновением продемонстрировали членам жюри и зрителям свой талант и одаренность, знание особенностей различных профессий. По итогам конкурса, жюри присудило 1-е место учащему профессионального колледжа культуры и спорта. На втором месте - учащийся академического лицея при Навоийском государственном педагогическом институте А.Намозов и учащийся академического лицея №2 при Навоийском государственном горном институте Д.Раимов. В тройку призеров конкурса также вошел учащийся Томдинского агроэкономического профессионального колледжа Р.Тангаров. Победители награждены почетными грамотами и памятными подаркам от организаторов конкурса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи