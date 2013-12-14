На центральном дехканском рынке Навои прошла акция здоровья

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря по инициативе областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" на территории центрального рынка города Навои прошла акция под лозунгом "Мое здоровье - в моих руках".

В рамках акции, тренеры ОДМ "Камолот" и добровольцы из числа молодежи провели среди работников и посетителей рынка большую разъяснительную работу о борьбе со СПИДом, противодействии табакокурению, алкоголизму и наркомании.

- Акция проводится на территории рынка, - говорит в интервью корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" тренер проекта Шухрат Давронов, - с целью проведения разъяснительной работы об опасности различных заболеваний современности с покупателями, которые составляют на рынках различные слои населения, и проведения среди них пропаганды здорового образа жизни, повышения их знаний о репродуктивном здоровье. Подобные акции будут проводиться и на других рынках общества с ограниченной ответственностью "Саховат".

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