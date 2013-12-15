



Новый цех откроется в чустском кишлаке



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Очень скоро в кишлаке Касарак Чустского района Наманганской области Узбекистана, расположенном в предгорьях Кураминского хребта, заработает современное предприятие по переработке фруктов и лекарственных растений. Под руководством предпринимателя Абдулмухаммада Дустматова здесь ведутся пусконаладочные работы по установке нового оборудования производства КНР, скоро здесь будет налажено производство дефицитной продукции, созданы новые рабочие места. Энергичный и предприимчивый бизнесмен Дусматов также в саду площадью 20 гектаров выращивает самые разные фрукты, построил современный дом торжеств и сеть торгово-бытового обслуживания, которые в полном смысле слова стали украшением села. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи