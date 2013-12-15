Пушкина любят в Мингбулаке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря в школе № 14 поселка Джумашуй Мингбулакского района состоялся общешкольный литературный вечер-конкурс.

Он был посвящен великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину и был подготовлен учениками 5-9-х классов и русистами школы Эльвирой Эгамбердиевой, Ферузой Ходжаевой, Заремой Джалиловой и Шохидой Эргашевой.

Каждый выступающий класс представил на суд жюри не только выступление, но и своего Пушкина. В итоге, в завершение мероприятия на сцену актового зала поднялось сразу 11 двойников великого поэта.

Ребята подготовили театрализованные сценки из произведений А. С. Пушкина, изучаемых в рамках школьной программы. Так, пятые классы продемонстрировали отрывки из "Сказки о царе Салтане", шестые классы – из повести "Дубровский". Семиклассники показали отрывки из самых разных произведений классика – "Цыгане" (7 "а"), поэмы "Полтава" (7 "б"). А ученики 7 "в" класса продекламировали стихотворение Плещеева "Памяти Пушкина" и продемонстрировали сценку из произведения "Дубровский".

Проникновенным и запоминающимся стало выступление учеников девятого класса. Своим выразительным чтением "Письма Татьяны" из "Евгения Онегина" весь зал и членов жюри подкупила Диляфруз Эшанкулова.

Здесь стоит отметить, что подготовка столь крупного школьного мероприятия – немалая заслуга учителя русского языка и литературы, завуча по учебной части Заремы Джалиловой.

"Могу сказать, что Зарема Джалилова очень активный и опытный специалист, в отношении с коллегами ровна и справедлива, чем и завоевала всеобщую признательность своих коллег по цеху. Ее очень любят ученики, которых она умеет заинтересовать, так как всегда старается использовать на своих уроках нестандартные методы преподавания", – говорит директор школы Чулпаной Хусанова.

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