Открытый урок русского языка в узбекской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Прекрасные успехи в освоении языка Пушкина продемонстрировали воспитанники учительницы наманганской школы № 12 Мамуры Касымовой. Вчера она провела открытый урок по кружковой работе.

Коллеги учительницы русского языка внимательно наблюдали, как охотно ребята, еще недавно практически не говорившие по-русски, читают стихи, отвечают на вопросы, поют на новом для них языке.

Кружок по изучению русского языка Мамуры Касымовой посещают ученики второго – пятого классов. Отметим, что школа № 12 – с узбекским языком обучения, но и изучению русского языка здесь уделяется серьезное внимание.

При этом Мамура старается не просто дать навыки общения своим подопечным, но и ближе познакомить их с историей, культурой русского народа. Так, на открытом уроке ребята с душой исполнили зажигательную кадриль, активно поучаствовали в вытягивании репки по мотивам русской народной сказки, отгадывали загадки и показали отличное знание русских пословиц и поговорок. Также они сумели на языке Пушкина рассказать о государственных праздниках и Конституции Узбекистана.

А завершился открытый урок исполнением известной песни "Пусть всегда будет солнце" на русском, узбекском и английском языках.

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