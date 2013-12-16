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Узбекская сборная по курашу вернулась с медалями из Турции
16.12.2013 15:01

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. С 12 по 15 декабря в турецком городе Стамбул в спорткомплексе "Siyavuspasa Sports Hall" прошел 14-й Конгресс Международной ассоциации кураш (IKA) и Исполнительного комитета IKA, в рамках которого состоялись соревнования 9-го чемпионата мира по курашу среди взрослых.

Официальная программа чемпионата стартовала 12 декабря заседанием Исполнительного комитета Международной ассоциации кураш, на котором члены исполкома, представляющие все континенты планеты, обсудили важные вопросы развития кураша на международной спортивной арене. В частности, были заслушаны отчеты президентов континентальных федераций кураш Азии, Африки, Океании, Пан Америки и Европы, отчет оргкомитета чемпионата мира по курашу в Турции, отчет о ходе подготовки к Азиатским пляжным играм 2014 года в Таиланде, календарь спортивных соревнований IKA на 2014-2016 годы, новые правила пляжного кураша, а также некоторые другие вопросы.

Днем позже прошла пресс-конференция по вопросам подготовки к чемпионату и состоялось заседание Конгресса IKA, в рамках которого были заслушаны отчеты президентов континентальных федераций Кураш, отчеты о ходе подготовки к главным спортивным мероприятиям в календаре Ассоциации на следующие 3 года, утверждены изменения в составе исполкома IKA и обсужден ряд других важных вопросов развития кураша в мире.

Соревновательная часть чемпионата началась 14 декабря. Для участия в состязаниях в Стамбул прибыли сильнейшие курашисты и курашистки из более чем 50 стран Азии, Африки, Европы, Океании и Пан Америки, которые боролись между собой за звание чемпионов мира.

В первый день соревнований прошли поединки в весовых категориях до 60, 66, 73 кг среди мужчин и до 48, 52, 57, 63 кг среди женщин. Победу в этот день праздновали узбекские спортсмены Нодира Гулова (3-е место среди женщин до 48 кг), Шохида Назарова (2-е место среди женщин до 57 кг), Сухроб Худойбердиев (1-е место среди мужчин до 66 кг) и Фаёз Файзуллоев (1-е место среди мужчин до 73 кг).

15 декабря были разыграны награды в весовых категориях до 81, 90. 100, +100 кг среди мужчин и до 70, 78, 87, +87 кг среди женщин. Медали на свой счет записали Мафтуна Эсонова ("серебро" среди женщин до 78 кг), Дильфуза Темирова ("бронза" среди женщин свыше 87 кг), Бектош Сапаров ("серебро" среди мужчин до 81 кг),Зафар Буриев ("бронза" среди мужчин до 90 кг) и Мухсин Хисомиддинов ("бронза" среди мужчин свыше 100 кг).

УЗИНФОРМ

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