В Узбекистане объявлена амнистия в честь Дня Конституции

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании принял постановление "Об амнистии в связи с 21-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан", которое подписал 12 декабря председатель верхней палаты национального парламента Ильгизар Собиров.

В тексте постановления говорится:

"В соответствии с представлением Президента Республики Узбекистан в связи с 21-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан, руководствуясь принципом гуманизма, на основании пункта 10 статьи 80 и пункта 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан постановляет:

1. Освободить от наказания осужденных (с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Постановления):

а) женщин,

б) лиц, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет,

в) мужчин старше 60 лет,

г) граждан иностранных государств.

2. Освободить от наказания лиц, совершивших преступления по неосторожности, а также впервые осужденных лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления.

3. Освободить от наказания (кроме совершивших умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах) инвалидов I и II групп, а также лиц, которые не более чем за один год до вступления настоящего Постановления в силу в установленном законом порядке признаны страдающими тяжелыми заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания.

4. Освободить от наказания осужденных к лишению свободы (кроме совершивших умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах), остаток срока наказания которых не превышает двух лет и шести месяцев, приговоры в отношении которых вступили в законную силу на день опубликования настоящего Постановления.

5. Освободить от наказания твердо вставших на путь исправления лиц, впервые осужденных к лишению свободы за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности.

6. Прекратить все дела о преступлениях, совершенных лицами, перечисленными в пунктах 1 и 2 настоящего Постановления.

7. Сократить лицам, не подлежащим освобождению на основании настоящего Постановления, неотбытую часть срока наказания:

а) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до десяти лет включительно – на одну треть,

б) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок свыше десяти лет – на одну четверть.

8. Не распространять:

а) действие настоящего Постановления в отношении лиц, осужденных к длительному или пожизненному сроку лишения свободы, признанных особо опасными рецидивистами, совершивших преступления в составе преступного сообщества, систематически нарушающих режим отбывания наказания, а также лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена наказанием в виде лишения свободы,

б) действие пункта 1 настоящего Постановления в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления,

в) действие пунктов 1–4, 6, 7 настоящего Постановления в отношении лиц, осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности,

г) действие пунктов 4, 5, 7 настоящего Постановления в отношении лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности или наказания по акту амнистии и вновь совершивших умышленные преступления.

9. Соответствующим комитетам и комиссиям Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан обеспечить непосредственное участие сенаторов и депутатского корпуса в реализации общественного контроля и прозрачности процедур применения настоящего Постановления.

10. Возложить на Кабинет Министров Республики Узбекистан ответственность за реализацию настоящего Постановления.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан И.Собиров

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