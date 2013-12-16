Японские партнеры содействуют модернизации Ташкентской ТЭЦ

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. В минувший четверг в конференц-зале Международного торгового центра города Ташкента прошел семинар, посвященный результатам реализации модельного проекта "Внедрение когенерационной газотурбинной технологии на ОАО "Ташкентская ТЭЦ", который осуществляет в Узбекистане японская государственная организация "NEDO", а также обсуждению перспектив дальнейшего сотрудничества с японскими партнерами.

В мероприятии приняли участие представители "NEDO", компании "Tohoku Electric Power", "Hitachi", Министерства экономики Узбекистана, ГАК "Узбекэнерго" и делегации от электрических станций и сетей.

На семинаре были заслушаны приветственные выступления председателя правления ГАК "Узбекэнерго" И.Басидова, представителей со стороны "NEDO", а также директора предприятия Ташкентской ТЭЦ Р.Мубаракшина, в которых было отмечено, что при техническом содействии японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO), а также практической помощи персонала японской компании "Tohoku Electric Power" за короткие сроки было завершено строительство с вводом в эксплуатацию уникального объекта – современной энергетической газотурбинной установки мощностью 27 МВт на Ташкентской ТЭЦ.

Как сообщает ГАК "Узбекэнерго", ввод дополнительного источника генерирующей мощности на Ташкентской ТЭЦ позволил:

поднять эффективность использования топлива, а также снизить удельные выбросы загрязняющих веществ на единицу произведенной мощности в ближайших районах города Ташкента

создать дополнительные рабочие места.

обеспечить повышение надежности работы ТЭЦ с заменой устаревшего оборудования .

В целях наиболее полного представления возможностей компаний по реализации совместных проектов и в других сферах деятельности электроэнергетической отрасли на семинаре состоялась презентация компании "Tohoku Electric Power Co., Inc." и "Hitachi", а также видео-презентация об этапах реализации модельного проекта "Внедрение когенерационной газотурбинной технологии на ОАО "Ташкентская ТЭЦ".

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