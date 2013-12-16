В Ташкенте прошел фестиваль "Узбекистан - наш общий дом"

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 14 декабря в Ташкенте прошел 5-й ежегодный фестиваль "Узбекистан - наш общий дом", организованный Интернациональным культурным центром Республики Узбекистан. В фестивале приняли участие представители министерств и ведомств страны, общественных организаций, проживающих в Узбекистане национальных диаспор и их культурных центров, а также сотрудники аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных государств.

В ходе мероприятия состоялись выступления мастеров искусств национальных культурных центров, по итогам которых состоялось награждение победителей в различных номинациях.

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