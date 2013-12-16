В Ташкенте стартовала межпредметная олимпиада среди школьников

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря в Российском центре науки и культуры в Ташкенте стартовали состязания первого этапа межпредметной олимпиады школьников "Высшая проба", организованной Научно-исследовательским университетом Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) (Российская Федерация) для учащихся стран СНГ и Балтии.

В течение недели учащиеся 7-9 классов общеобразовательных школ и студенты лицеев и колледжей с 12-летним сроком обучения проверят свои силы и знания в отборочных испытаниях по экономике, математике, русскому языку и литературе, физике, журналистике, дизайну, психологии, электронике, современным информационным технологиям, истории мировых цивилизаций.

Второй, заключительный, этап ориентировочно состоится во второй декаде февраля 2014 года.

Победители и призеры олимпиады будут рекомендованы к поступлению по квотам без прохождения дополнительного тестирования. Участникам, набравшим высокий балл, но не ставшим победителями и призерами олимпиады, будет предоставлено преимущественное право быть отобранными для обучения в НИУ ВШЭ за счет средств федерального бюджета в рамках квот государственных стипендий на обучение иностранных граждан, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.

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