



В Кармане будет построена новая больница



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Кармане вместо устаревших корпусов районной больницы в новом году начнется строительство зданий современной лечебницы сметной стоимостью 25 миллиардов сумов. - На сегодняшний день наша больница оснащена многими видами современного медицинского оборудования, но из-за старых построек не имелось возможности использовать его в полной мере, - говорит в интервью корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" заместитель главного врача больницы Исомиддин Нодиров. - Недавно была закуплена еще партия медицинского оборудования из Японии. Это аппараты КУВЕС, СПАП, УЗИ, ЭКГ и гастроскопии на 118 тысяч долларов США. Строительство новой больницы в корне улучшит врачам возможность проводить качественное лечение сельчан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи