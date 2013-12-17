Госавианадзор Узбекистана утвердил план деятельности на следующий год

Госавианадзор Узбекистана утвердил план деятельности на следующий год17.12.2013 11:43
ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря начальник Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов Толиб Ульжаев подписал приказ № 136 "Об утверждении плана основных организационных мероприятий Госавианадзора на 2014 год".
План включает в себя следующие разделы:
- основные организационные мероприятия,
- разработка и совершенствование нормативно-правовых документов Госавианадзора Узбекистана,
- сертификация, надзор и контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий и график инспекционных проверок эксплуатантов,
- заседания постоянно-действующих комиссий, советов, групп.
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