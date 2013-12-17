



Госавианадзор Узбекистана утвердил план деятельности на следующий год



ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря начальник Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов Толиб Ульжаев подписал приказ № 136 "Об утверждении плана основных организационных мероприятий Госавианадзора на 2014 год". План включает в себя следующие разделы: основные организационные мероприятия,

разработка и совершенствование нормативно-правовых документов Госавианадзора Узбекистана,

сертификация, надзор и контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий и график инспекционных проверок эксплуатантов,

заседания постоянно-действующих комиссий, советов, групп. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи