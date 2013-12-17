



Киоскеры Узбекистана обсудили производственные вопросы



ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря в актовом зале компании "Матбуот таркатувчи" было проведено собрание с участием киоскеров и сотрудников центрального аппарата. Собрание открыл первый заместитель генерального директора акционерной компании Б.С.Кубеев. Встреча была посвящена обсуждению производственных вопросов. В конце собрания выступавшие ответили на все вопросы участников собрания, сообщает пресс-служба компании. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи