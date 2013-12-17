Обсуждены проблемы торговли людьми

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря в ГУК "Кетринг" и авиакомпании "САР" Национальной авиакомпании Узбекистана прошли семинары на тему "Торговля людьми – транснациональная организованная преступность", которые были организованы отделением защиты прав человека и юридического обеспечения УВДТ МВД Республики в сотрудничестве с правозащитными организациями.

На мероприятии был продемонстрирован документальный фильм "Сароб" ("Мираж"), в котором рассказывается о судьбах женщин, обманным путем вывезенных за границу и попавших в сексуальное рабство, сообщает пресс-служба НАК.

После просмотра фильма участники семинара высказали особую озабоченность, тем что в силки преступников попадают в основном женщины и дети, подчеркнув при этом необходимость проведения работы по предупреждению и разоблачению таких преступлений.

В заключение был сделан вывод о том, что в Узбекистане для борьбы с торговлей людьми проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой культуры граждан, решение проблем их социально-бытовой занятости. Для обеспечения эффективности этих мероприятий правоохранительным органам должны активно помогать махалля, учебные заведения, общественные организации.

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