В Ташкенте открывается выставка, посвященная татарскому шамаилю

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в Центре национальных искусств в Ташкенте открывается выставка "Татарский шамаиль 19–20-х веков: Слово и Образ", которая проводится Фондом поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш.Марджани (Россия) при поддержке Посольства Российской Федерации и Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Выставка будет проводиться во всех странах Центральной Азии. Стартовав в Узбекистане, где с нею можно будет ознакомиться до 27 декабря, в дальнейшем экспозиция предстанет перед зрителями Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Как сообщает Посольство РФ в Узбекистане, в экспозиции выставки представлен 51 печатный шамаиль из собрания Фонда поддержки и развития научных и культурных программ им.Ш.Марджани.

Шамаиль – особый вид изобразительного искусства, возникший в 19-м веке – в период реформ в мусульманском мире – и получивший распространение в среде татар-мусульман Среднего Поволжья. "Шама’ил" переводится с арабского языка как "врожденные качества, характер, достоинства".

С давних времен татары становились проводниками политических и культурных традиций, несли среднеазиатскую культуру в Россию, а затем и русскую в Туркестан. Во многом этому способствовала и общность языков, имеющих единый корень. Ярким примером служит язык шамаилей – старотатарский, близкий к староузбекскому (чагатайскому), сохранивший в себе его многочисленные следы в виде лексических и фразеологических заимствований.



В шамаиле проявилось гармоничное соединение изобразительности и каллиграфии – слова и образа. Он был своеобразным символом веры, несущим в себе одновременно сакральную, образовательную и охранительную функции. По технике изображения различают шамаили, выполненные на стекле, рукописные и печатные, изданные в виде литографий. Массовое типографское издание шамаилей стало возможным благодаря развитой местной традиции мусульманского книгопечатания.

Шамаили разнообразны по художественному оформлению и содержанию. Они получили широкое распространение на рубеже 19–20-х веков и практически исчезли в 20-х годах прошлого века. Традиция этого вида искусства возродилась 1950-х годах и существует в многочисленных работах современных татарских художников.

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