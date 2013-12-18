В Намангане прошел региональный форум партии "Миллий тикланиш"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Под девизом "Мир и стабильность – гарантия прогресса" в Молодежном центре Намангана в воскресенье состоялся региональный форум, организованный областным советом Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и ее молодежным крылом.

Сначала гости ознакомились с выставкой национальных ремесел, картин и художественных работ, моделей различной техники, выполненных юными мастерами школ № 34 Намангана и № 48 Чартакского района, колледжа культуры и других учебных заведений области.

В рамках официальной части шел разговор о внешней политике Узбекистана, молодежи, угрозе неформальных течений панков, эмо, металлистов, рокеров и т. д.

Выступили заместитель хокима области Хамидхон Джалалов, заместитель председателя ЦС ДП "Миллий тикланиш", депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Арслон Эшмурадов, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Шухрат Дехканов, председатель облсовета ДП "Миллий тикланиш" Одилжон Мамадалиев и другие.

Далее последовало награждение партийных активистов и концерт.

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