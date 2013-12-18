В наманганском санатории чествовали ветеранов

В наманганском санатории чествовали ветеранов18.12.2013 11:02
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском областном детском ревматологическом санатории в понедельник чествовали работников М. Ташканову, А. Акрамова, З. Жакбарову, уходящих на заслуженный отдых.
Здесь работают 52 члена Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", а потому в мероприятии участвовал председатель Наманганского районного совета этой партии Х. Холиков, депутат районного Совета народных депутатов, главный врач санатория С. Арзуматова, начальник РОВД полковник М. Аппаков.
В ходе мероприятия было отмечено, что коллектив активно участвует в общественно-политической жизни: на конкурсе "Образцовая первичная организация", проводимого Центральным советом ДП "Миллий тикланиш", первичная организация санатория заняла первое место и теперь им предстоит защищать честь области в Ташкенте, работники не раз поощрялись в ходе хлопкоуборочной кампании.
Затем прошли соревнования "Веселые старты" среди детей, а также состязания по шахматам и шашкам, настольному теннису среди детей и взрослых.
После церемонии награждения победителей, активистов и вновь испеченных пенсионеров состоялся праздничный концерт и банкет.
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