В Асаке показания счетчика электроэнергии получают в виде sms-сообщений

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Более 600 жителей 11 многоэтажных домов города Асаки получили возможность оперативно получать информацию о показаниях счетчиков электроэнергии, установленных в их квартирах. Они подключены к компьютеру городского предприятия электрических сетей.

Вместе с номером счетчика абонента в базу данных компьютера внесены и номера мобильных телефонов их владельцев, что теперь позволяет им не только получать sms-сообщения с показаниями их счетчика, но и в ближайшем пункте "Пэйнет" производить оплату за потребленное электричество.

"Это один из примеров практической реализации постановления Кабинета министров от 5 июня 2009 года, направленного на улучшение учета и контроля потребляемой электроэнергии", - говорит директор открытого акционерного общества "Андижанское региональное предприятие электрических сетей" Тахиржан Юлдашев.

По его данным, на сегодня свыше 8,5 тысяч счетчиков подключены к системе электронного учета, позволяющей дистанционно контролировать расход электроэнергии. Для индивидуальных абонентов установлены 44 тысячи счетчика с оплатой пластиковыми картами.

Наряду с вышеупомянутыми абонентами из города Асаки подобные электронные приборы учета электроэнергии установлены в 19 тысячах квартир 430 многоэтажных жилых домов, расположенных на территории махаллей 5 микрорайонов города Андижана, массивов "Бустан" и "Кошарык", Северного микрорайона.

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