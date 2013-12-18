В Андижане прошла акция по профилактике СПИДа

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье в Андижане завершилась акция "Здоровая молодежь". Организатором выступило ННО "Хамрох" при содействии волонтеров, работающих по принципу "Равный – равному". Одной из главных тем акции стала профилактика ВИЧ/СПИДа.

"Участниками нашей акции стали старшеклассники городских школ. Почему мы обратились к этой части молодежи? Именно в этом возрасте некоторые ребята, пытаясь казаться взрослыми, зачастую начинают проявлять интерес к курению, спиртному, наркотикам – пагубным привычкам, которые приводят к трудноизлечимым заболеваниям", – говорит руководитель ННО "Хамрох" Нигора Мадазимова.

"Каждый из них думает, что у него хватит сил и воли, чтобы порвать с дурной привычкой. Но сделать это, к сожалению, не так просто. В доступной форме мы объясняем молодежи, что благодаря крепкому здоровью они смогут реализовать свои жизненные планы, создать семью, иметь желанных и здоровых детей", – отмечает Нигора.

В акции приняло участие более 400 учащихся в возрасте от 16 до 18 лет из десяти школ города Андижана. Были проведены конкурсы тематических рисунков и стихотворений, викторины о здоровом образе жизни, показан видеоролик, посвященный профилактике этого заболевания. Все участники акции повязали красные ленточки, символизирующее чистоту крови.

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