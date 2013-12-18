В наманганской махалле "Навбахор" председателя избрали во втором туре

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Одними из последних выбирали председателя СГМ и его советников в махалле "Навбахор" Намангана. Собрание прошло в воскресенье в школе № 56.

По повестке дня выступил председатель комиссии по содействию организации и проведению выборов городского хокимията Анваржон Насриддинов и депутат городского Совета народных депутатов Мухаммадрасул Ахадов.

Кандидаты Тургунпулат Валиев, Лукмонжон Охунбаев, Гузал Мансурова и Малика Отанова представили свои программы.

Жители заинтересованно обсуждали эти программы, попутно обращая внимание на насущные проблемы махалли. Получилось так, что в ходе первого голосования председатель так и не был избран. Только во втором голосовании большинством голосов был избран предприниматель Тургунпулат Валиев. Также открытым голосованием были избраны советники аксакала.

"В ближайшее время мы совместно с председателями товариществ частных собственников жилья оборудуем новый мусоросборник и наладим регулярный вывоз бытовых отходов, займемся благоустройством придомовых территорий, будем сажать цветы и деревья, соорудим детскую и спортивную площадки", – сказал Т. Валиев. Также он пообещал особое внимание уделять развитию предпринимательства и малого бизнеса, надомного труда и созданию новых рабочих мест, благотворительности и помощи малообеспеченным семьям.

"В этой работе мы рассчитываем на помощь и содействие субъектов малого бизнеса, которые активно участвуют в делах махалли. Наша цель – превратить "Навбахор" в самую процветающую махаллю", – завершил свое послевыборное выступление Т. Валиев.

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