В колледже прошла неделя пропаганды национальной идеи и духовности

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в Навоийском горном колледже завершилась неделя пропаганды национальной идеи и духовности под лозунгом "Вместе против чуждой духовности", организованная совместно с Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами.

Мероприятие проведено во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 25 августа 2006 года "О пропаганде национальной идеи и улучшении духовно-просветительской работы".

В рамках мероприятия, были проведены семинары-тренинги, на которых учащимся разъяснены значения таких понятий как "всеобщая культура", "эскапизм", "дауншифтинг", "стокгольмский синдром", "аморализм", "арт-китч", "кибертерроризм", "лудомания" и другие.

В рамках тематической недели также состоялись различные смотры и творческие встречи.

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