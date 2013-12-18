Телевизионный диалог хокима с населением области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря состоялся телевизионный диалог хокима Навоийской области Узбекистана, сенатора Э.Турдимова с населением области.

Передачу организовала творческая группа журналистов областной телерадиокомпании.

В течение двух часов жители всех регионов области имели возможность в прямом эфире получить ответы на заданные вопросы по социально-общественным и личным вопросам.

В завершение диалога хоким области обратил внимание хокимов районов и городов области, руководителей отраслевых организаций и предприятий, председателей местных органов самоуправления граждан на необходимость чаще организовывать на местах "Дни открытых дверей", внимательно изучать и своевременно решать жизненные проблемы населения.

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