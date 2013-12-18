В Ташкенте прошел День Словакии

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в Университете мировой экономики и дипломатии при Министерстве иностранных дел Узбекистана был проведен День Словакии, посвященный 20-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В своем выступлении перед представителями МИД, профессорско-преподавательским составом и студентами Посол Словацкой Республики Павол Иван рассказал о поступательном расширении узбекско-словацких связей в политической, торгово-экономической и культурной областях, а также перспективных направлениях дальнейшего углубления сотрудничества, подробно остановился на социально-экономическом развитии Словакии, которая в текущем году отмечает 20-летие независимости, сообщает МИД Узбекистана.

Посол также представил участникам встречи фотовыставку, посвященную знаменательным датам его страны.

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