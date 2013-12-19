В наманганской спортшколе радуются успехам воспитанников

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. В ДЮСШ № 19 с удовлетворением подводят уходящего года. И не зря: воспитанники этой спортшколы добились значительных успехов.

Только в последние недели года оно порадовали своих наставников все новыми достижениями: член сборной Узбекистана по трамполину Мохирбек Олимжонов завоевал второе место на юношеском чемпионате мира в Болгарии и стал победителем Кубка Узбекистана, а его коллеги Хусан и Шавкат Джанибековы на этом турнире тоже отличились, завоевав первое и второе места.

Всех удивила и совсем юная Шахзода Умарова – воспитанница тренера по трамполину Сайеры Умаровой. Ученица 4 класса школы № 34 стала бронзовым призером в соревнованиях на Кубок Узбекистана.

Стоит отметить и гандболистов, которых тренирует старший тренер области по ручному мячу Родион Пак: после недавней впечатляющей победы на турнире "Трофи" в Самарканде один из спортсменов – Ильхом Тожибаев на льготных условиях поступил в НамГУ.

"Залог успеха ребят – прежде всего, в профессионализме и редкостной самоотдаче тренерского состава. У нас работают такие опытные наставники, как Георгий Ким, Родион Пак, Вячеслава Гриценко, Зекие Гнездилова, заместитель директора Муроджон Хидиров и другие", – говорит директор ДЮСШ № 19 Махмуджон Гуламов. Также он отмечает, что недавно в спортзале проведен капитальный ремонт, исправно работает отопление.

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