Роман наманганского писателя издан в Германии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. В издательстве "Шлоссер" в ФРГ издан первый том романа наманганского писателя Исокжона Нишанова "Афганский ветер", переведенный на немецкий язык доцентом Зокиржоном Садыковым и профессором Якобом Тоба.

Надо отметить, что Якоб Тоба учился в Ташкенте, перевел и издал ряд узбекских сказок. Он живо интересуется историями и традициями нашего народа.

"Афганский ветер" – первое произведение узбекского писателя, изданное в Европе за годы независимости. Этот остросюжетный приключенческий роман в 8 томах составляет цикл произведений, посвященных подвигу узбекского разведчика Бурона, который еще со времен афганской войны вел невидимую войну против террористов ИДУ, "Талибана" и других экстремистских организаций.

Роман в жанре триллера держит читателя в постоянном напряжении и полюбился наманганским читателям. Книга неоднократно переиздавалась в Узбекистане.

Как рассказывает автор, в ходе работы над романом ему приходилось изучать массу источников о положении дел в Афганистане, истории и обычаях, этническом составе и экономике этой многострадальной страны, которая теперь превращается в базу мирового наркобизнеса.

По словам доцента Садыкова, книга пользуется большим спросом у немецких читателей, поэтому сейчас ведутся переговоры по подготовке к изданию всего произведения.

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